A subida de Marcolino de Jesus ao topo da carreira de juiz esteve suspensa por vários processos. Quando tomou posse, jubilou-se três meses depois – mas com três anos de retroativos e reforma melhorada.

Juiz jubila-se três meses após tomar posse no Supremo para aumentar reforma

Tomou posse no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e, três meses de trabalho depois, jubilou-se: foi curta a passagem do juiz conselheiro Francisco Marcolino de Jesus na instância superior da Justiça portuguesa, mas bastou aquele trimestre para se aposentar com estatuto (e reforma) de topo da carreira.