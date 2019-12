Um homem de 47 anos tinha estado com a namorada na discoteca. Namoravam há um mês e enquanto regressaram à residencial onde ele estava hospedado, na Horta, o homem apertou o pescoço à mulher. Ela tentou ainda fugir, mas ele puxou-lhe o cabelo, fazendo-a cair e pontapeou-a nas costas quando ela já se encontrava caída no chão. Juiz decidiu absolver homem devido a erro com nome da queixosa, avança o jornal Público.