Jovem transportado para hospital de Braga com ferimentos de ataque no abdómen

Um jovem foi hoje transportado para o hospital de Braga com ferimentos de ataque no abdómen, confirmou à agência Lusa fonte oficial do Comando Territorial de Braga da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 16:00 e a vítima foi assistida no local por elementos dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), antes de ser encaminhada para uma unidade hospitalar.

A GNR acompanhou o transporte da vítima até ao hospital de Braga e tomou conta do caso, embora desconheça as causas do incidente e os suspeitos envolvidos.