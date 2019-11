Jovem que abandonou filho no lixo decide mudar de advogada

A jovem acusada de abandonar o filho recém-nascido num caixote no início do mês na zona de Santo Apolónia, em Lisboa, decidiu mudar de advogada, tendo sido enviada a Ana Maria Lopes a notificação que Sara revogou a procuração que lhe tinha passado."Eu estou enquanto precisam de mim. A vontade da Sara é soberana. Até ser nomeado defensor oficioso estarei no processo por dever deontológico e profissional", disse a causídia em declarações ao Diário de Notícias A mesma fonte diz que a jovem deve querer manter a advogada oficiosa que lhe foi nomeada pelo tribunal quando foi interrogada pela primeira vez.