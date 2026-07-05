Jovem de 16 anos encontrado morto depois de desaparecer no rio Guadiana era jogador do Seixal Clube 1925

De acordo com informações da Autoridade Marítima Nacional, o jovem estava a banhos no rio Guadiana e entrou em dificuldades no local, acabando por desaparecer. Estava a participar num torneio de futebol sub-16, em Mértola.

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Hugo Bartolomeu, o jovem de 16 anos encontrado morto depois de ter desaparecido na zona das Azenhas do Guadiana, em Mértola, era jogador do Seixal Clube 1925. A Câmara Municipal do Seixal já reagiu à morte do jovem e expressou solidariedade à família e a todos os atletas.

O corpo de Hugo foi encontrado na tarde deste sábado. De acordo com informações da Autoridade Marítima Nacional, o jovem estava a banhos no rio Guadiana e entrou em dificuldades no local, acabando por desaparecer. Estava a participar num torneio de futebol Sub-16, em Mértola, o Mértola Cup, e estaria com colegas de equipa no rio.

Todas as atividades desportivas no Mértola Cup para este fim de semana foram canceladas.

Hugo Bartolomeu foi também jogador do Paio Pires FC, que também já emitiu uma nota de pesar. "É com profunda tristeza e enorme consternação que o Paio Pires Futebol Clube recebeu a notícia do falecimento do nosso ex-atleta. O Hugo fez parte da nossa família desportiva, deixando a sua marca pela dedicação, companheirismo e pelo orgulho com que representou as cores do nosso clube", pode ler-se numa nota emitida nas redes sociais.