Incêndios: Mais de 1.300 operacionais combatiam dois principais fogos rurais às 5h00

O de Vouzela (distrito de Viseu) concentra o maior número de meios, segundo indica a Proteção Civil.

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Mais de 1.300 operacionais combatiam às 5h00 deste domingo os dois principais incêndios no continente, com o de Vouzela (distrito de Viseu) a concentrar o maior número de meios, indica a Proteção Civil.



Incêndio em Vouzela PAULO CUNHA/LUSA

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no terreno a essa hora 1.352 operacionais e 450 meios terrestres nos dois incêndios significativos em curso.

O incêndio de Vouzela, distrito de Viseu - que deflagrou na quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra e se propagou depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro -, mobilizava 1.244 operacionais e 418 meios terrestres.

O incêndio de Vouzela continua o mais preocupante no país depois de ter queimado 13 mil hectares, pelo que agrega os meios de combate enviados pela Europa, disse no sábado o comandante nacional de Proteção Civil.

"O fogo de Vouzela continua o mais complexo", reconheceu Mário Silvestre na conferência da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para balanço do dia.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou na sexta-feira que Portugal acionou o mecanismo europeu e os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos para reforçar o dispositivo de combate aos incêndios.

Já o incêndio florestal no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, era combatido por volta das 05:00 por 108 operacionais e 32 meios terrestres.

O alerta para o incêndio, que lavra na União das Freguesias de Carreira e Refojos de Riba de Ave, foi dado às 15:22, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, disse no sábado que o estado de alerta em Portugal deverá ser mantido na próxima semana, já que os próximos dias vão continuar a ser de muito calor.

"A próxima semana vai outra vez ser um período muito grave. Está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta se as condições [de calor] se mantiverem", afirmou Luís Neves na conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para balanço do dia.