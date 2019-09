Um homem, com cerca de 40 anos, morreu esta quarta-feira à noite durante um treino de futebol no Campo Municipal da Correlhã, em Ponte de Lima.Segundo avança o jornal O Minho, o jogador da equipa de veteranos sentiu-se mal, caiu e acabou por entrar em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local.No local estiveram os bombeiros de Ponte de Lima, assim como a VMER do Alto Minho.O caso está a ser investigado pela GNR.