A deputada bloquista faz ainda acusações ao Governo, dizendo que este "resolveu montar uma farsa" nas contas sobre o custo do descongelamento dos professores e aponta armas ao ministro das Finanças: "Ou não sabe fazer contas ou quis enganar o país".



As contas do Governo, que apontam para uma despesa total de 800 milhões de euros com a recuperação na íntegra do tempo de serviço congelado dos professores e das restantes carreiras especiais, foram contrariadas pela Unidade de Apoio Técnico Orçamental (UTAO) da Assembleia da República, que, por seu lado, estimaram em 567 milhões de euros o custo líquido com essa recuperação.



Na "guerra" de números o Ministério das Finanças, tutelado por Mário Centeno, já veio dizer que considera o cálculo da UTAO "totalmente arbitrário", mas as contas foram suficientes para deixarem o PS e o Governo debaixo de fogo no parlamento, com críticas à esquerda e à direita aos números de Centeno, esta quarta-feira.



Votação do texto final esta sexta-feira

O parlamento vota em plenário de sexta-feira o texto final da apreciação parlamentar do diploma do tempo de serviço dos professores, de acordo com o guia de votações para esse dia disponível no 'site' da Assembleia da República.



O guia de votações do plenário de dia 10, marcado para as 10h00, inclui o texto final acordado pela comissão de educação e ciência que consagra a contagem integral dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado aos professores, votado favoravelmente pelo BE, PCP, PSD e CDS-PP na passada quinta-feira e em relação ao qual, na última reunião da comissão, na terça-feira, não foram levantadas objeções de fundo, sendo apenas apontadas questões de pormenor, entretanto sanadas.



A expectativa é a de que, apesar do acordo inicial, o texto final seja chumbado na votação final global.



Isto, porque, no dia seguinte à sua aprovação na especialidade, num raro acordo entre direita e esquerda parlamentar, o primeiro-ministro, António Costa, numa declaração ao país a partir da sua residência oficial, depois de uma manhã de reunião de coordenação política do executivo e de uma reunião com o Presidente da República, anunciou que o Governo se demitiria se o texto viesse a ser aprovado pelo parlamento.



O primeiro-ministro justificou a crise política que abriu nesse momento com o impacto orçamental que a contagem do tempo de serviço provocaria, não só em relação aos professores, mas também relativamente às restantes carreiras especiais.



Em menos de 24 horas a crise política, que todos os partidos começaram por criticar e classificar como "artificial", "um golpe de teatro", "farsa" e "calculismo eleitoral", a direita acabaria por recuar, fazendo uma inversão no discurso e cedendo a António Costa, ao afirmar que o texto final só seria aprovado se fossem também aprovadas alíneas de salvaguarda financeira e de sustentabilidade das contas públicas, as mesmas que tinham sido chumbadas pela esquerda na especialidade, incluindo o PS.



A esquerda, por seu lado, anunciou que manteria o sentido de voto, ou seja, chumbaria as salvaguardas exigidas pela direita, o que inviabiliza a aprovação do texto final da apreciação parlamentar, mesmo depois do apelo dos sindicatos de professores em sentido contrário.

Joana Mortágua, deputada à nação pelo Bloco de Esquerda acusa o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de não se preocupar com os professores, preferindo ter atenção em programas da manhã. No artigo de opinião que escreve para o jornal i esta quinta-feira, a deputada afirma: "Marcelo telefona a apresentadoras e não tem uma palavra para os professores".Mortágua refere-se ao silêncio que Marcelo se impôs sobre o tema dos professores nos últimos dias e ainda ao episódio em que, no dia de estreia do Programa da Cristina, de Cristina Ferreira, na TVI, o Presidente ligou em direto para a apresentadora, dando-lhe os parabéns e desejando sorte.