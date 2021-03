Joana Amaral Dias diz que testes covid-19 dão 'falsos negativos em 95% dos casos'. É mentira

Quantos milhões gastou o Estado em testes covid? Em testes que ainda por cima dão falsos negativos em 95% dos casos?



A frase foi proferida pela psicóloga Joana Amaral Dias esta segunda-feira, num programa de debate da TVI24, intitulado "O Dilema". Em discussão estava o tema "quem vai pagar a crise" causada pela pandemia de covid-19. No painel com a psicóloga estavam o economista Luís Aguiar Conraria e o advogado Francisco Mendes da Silva. Os vários estudos desmentem esta afirmação e dizem que na verdade, os testes de PCR têm uma taxa de certeza de 95% das vezes, ou seja, o contrário do que foi afirmado pela psicóloga.



Entre várias picardias relativamente às soluções para a crise económica que já se instalou e que deverá ainda agravar-se, Joana Amaral Dias propôs que fossem as empresas que fizeram mais dinheiro em contratos públicos com o Estado a vender material de combate à pandemia a pagarem mais impostos.