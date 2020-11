Jerónimo de Sousa está a realizar o discurso de encerramento do congresso do PCP em Loures.O reeleito secretário-geral do PCP criticou os sucessivos estados de emergência aplicados em Portugal. A realidade "não se combate com estados de emergência excessivos e inconsequentes", disse Jerónimo. O líder comunista pediu "medidas de emergência social": "É preciso travar a destruição de setores económicos e assegurar o emprego e a vida de muitos milhares de micro e pequenos empresários."

Jerónimo afirmou que não há alternativa política sem os comunistas e reclamar para a o partido "os avanços" positivos no Orçamento do Estado de 2021, que ajudou a viabilizar.

A alternativa política, de esquerda, precisa da "convergência de democratas e patriotas, da luta dos trabalhadores e do povo" e do "reforço do partido, disse Jerónimo de Sousa.

"Alternativa política que não é possível só com o PCP, mas também não será possível sem o PCP", disse Jerónimo, eleito pela quinta vez.

No discurso, de pouco mais de 15 minutos, o secretário-geral comunista reclamou ainda "os avanços" que disse terem sido conseguidos pelo partido e que levaram a bancada comunista a abster-se e a viabilizar o Orçamento.