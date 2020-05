Já terminaram os interrogatórios ao pai e à madrasta de Valentina Fonseca, a menina de nove anos que foi assassinada em Peniche. A madrasta foi a primeira a ser ouvida, seguida pelo pai da criança.





As medidas de coação serão divulgadas na quarta-feira, anunciou o juiz de instrução do Tribunal de Leiria.

Os suspeitos começaram a ser ouvidos pelo juiz por volta da hora do almoço.Num curto comunicado lido por uma funcionária judicial, o juiz de instrução referiu que, "em face do exercício de direito a serem ouvidos, que os arguidos já manifestaram, a decisão sobre as medidas de coação será comunicada amanhã [quarta-feira] pelas 12:00".

O pai e a madrasta da menina de 9 anos, suspeitos da sua morte, chegaram pelas 10:41 ao Tribunal de Leiria, tendo à sua espera cerca de 40 pessoas que os vaiaram gritando que eram "assassinos".



Embora haja indícios de asfixia, a criança de 9 anos terá sofrido agressões em vários locais, o que lhe causou diversas lesões, incluindo na cabeça, segundo fonte policial.