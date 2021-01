Já foram vacinadas 32 mil pessoas contra a covid-19

Graça Freitas aproveitou a conferência de imprensa do ponto de situação da covid-19 para fazer um balanço do plano de vacinação contra o novo coronavírus. A vacinação começou no dia 27 de dezembro e foram distribuídas 32 mil doses que foram dadas. No entanto, "falta ainda a segunda dose para estas pessoas estarem corretamente vacinadas", referiu a diretora-geral da Saúde.Na conferência de imprensa da Direção Geral da Saúde (DGS), que decorreu esta terça-feira, explicou ainda que a vacinação que começou nos lares na segunda-feira tem por objetivo abranger 12.000 pessoas. Neste momento foram escolhidos lares que não têm surtos ativos de covid-19, mas Graça Freitas deixa a garantia de que nenhum "será deixado para trás". "As autoridades de saúde sabem quando um surto acaba - 28 dias depois do último caso - e fica a garantia de que ninguém vai ser deixado para trás, mesmo que tenha tido a doença."Graça Freitas lembrou ainda que das pessoas que forem vacinadas, depois de receberem as duas doses, "nem todas vão ficar imunizadas, já que a vacina não é 100% eficaz". A responsável aproveitou assim para manter os conselhos da necessidade de distância social e uso de máscaras. "Vacinar não quer dizer abandonar critérios de proteção", frisou.Graça Freitas referiu ainda que todos os portugueses que agora estiveram nas festividades familiares que se mantenham atentos a possíveis sintomas compatíveis e que se desenvolverem sintomas alertem as pessoas com quem estiveram, "para que estas fiquem alerta e fiquem longe de outras pessoas". Este aviso tem por objetivo ajudar a quebrar cadeias de transmissão.Com 90 mortes registadas nas últimas 24 horas, Graça Freitas admitiu que a mortalidade "está elevada". Porém, lembrou que mais importante do que as mortes é o número de casos, para determinar se estamos ou não a controlar a evolução da pandemia.Graça Freitas foi ainda questionada sobre a morte de uma funcionária do IPO do Porto alegadamente após tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19. "É uma morte que está em investigação e ainda não sabemos as causas", justificou a diretora-geral da Saúde que endereçou os sentimentos à família da vítima."O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem dado uma grande capacidade de adaptação. Creio que mesmo que os números aumentem - o que é aparente que aconteça - o SNS terá capacidade para se reorganizar", defendeu Graça Freitas em relação ao aumento dos casos e capacidade de resposta do SNS. Apesar de admitir uma grande diversidade entre os hospitais e as zonas do país, a responsável aponta para os 70 a 90% de ocupação dos cuidados intensivos com doentes covid-19.Portugal tem à data "registados 417 surtos ativos": 55 no Norte, 25 centro, 284 em Lisboa e Vale do Tejo, 29 Alentejo e 24 Algarve. "A maioria destes surtos localizam-se em estruturas residenciais para idosos, menos em escolas."Graça Freitas falou ainda da possível aprovação da vacina da Moderna. "Vamos por etapas como aconteceu com a Pfizer." Quanto a garantir que teremos mais vacinas, Portugal está a trabalhar diretamente com laboratórios e várias empresas para garantir que "temos o maior número possível de vacinas". No entanto, "elas não estão a ser produzidas ao ritmo do que seria preciso e vamos ter de esperar".Sobre a nova estirpe que começou no Reino Unido e que já se encontra em Portugal ficou apenas a indicação de está "a ser estudada". Questionada sobre se será possível que esta leve a mudanças nas escolas, Graças Freitas lembrou que ainda decorrem estudos e que pode ser esperado que venha a acontecer essa alturação. Isto porque, alguns indícios apontam que esta nova variante se transmite de forma mais rápida entre a população mais jovem. "Para já a indicação é de que tudo se mantém igual para as escolas."Quanto às eleições presidenciais, Graça Freitas lembrou que existem os votos por antecipação e que no dia da votação - a 24 de janeiro - serão postas à disposição o maior número possivel de salas para evitar aglomerados. Mais perto das eleições serão feitos alertas para que as pessoas se vão distribuíndo ao longo do dia para evitar aglomerados.A proximidade da Taça da Liga - jogada entre 21 e 23 de janeiro - levou novamente a que Graça Freitas falasse do público nos estádios. "Temos de ver a evolução dos casos", limitou-se a referir.