A plataforma Mega já começou a distribuir vouchers para atribuição de manuais escolares gratuitos, exceto para os anos de início de ciclo, que só serão emitidos em agosto, adiantou esta terça-feira o Ministério da Educação (ME) em comunicado.

"Cerca de três semanas antes do que no ano letivo anterior, já começaram a ser emitidos os primeiros ‘vouchers’ relativos aos manuais escolares dos 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º (anos de continuidade). Os restantes anos de escolaridade começam a ter os ‘vouchers’ disponíveis a partir de agosto. Estes ‘vouchers’ permitem o levantamento dos manuais nas livrarias aderentes ou nas escolas, conforme se trate de manuais novos ou reutilizados. A distribuição dos manuais reutilizados é feita aleatoriamente pela plataforma Mega", lê-se no comunicado do ME.