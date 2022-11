Investigação SÁBADO. Advogado desaparece e deixa rasto de dívidas

André Tavares Maia terá pedido dinheiro emprestado a um cliente e nunca chegou a pagar-lhe. Com outra cliente deixou um processo a meio e as custas judiciais para pagar. Ninguém sabe onde ele está e perante o contacto da SÁBADO remeteu-se ao silêncio.

Um advogado de Matosinhos desapareceu sem deixar rasto há cerca de 8 meses, com dívidas por pagar aos clientes.

André Tavares Maia, aproveitou-se da relação de amizade que entretanto criou com alguns dos clientes, para lhes pedir dinheiro emprestado. " Estava muito nervoso, com as mãos a tremer, quando apareceu em minha casa a pedir-me 16.500 euros. Enquanto conversávamos, ia preenchendo uma folha em branco a dizer que cindo dias depois me devolveria esse dinheiro. Agora sei que essa declaração não tinha sequer qualquer validade jurídica", contou à SÁBADO, Sérgio Marques, que acusa este advogado de o ter burlado.