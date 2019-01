Inspetores da PJ em greve na primeira semana de fevereiro

Os inspetores da Polícia Judiciária vão estar em greve sete dias no início de fevereiro juntamente com os restantes funcionários da PJ, revelou esta terça-feira a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC/PJ) em conferência de imprensa.

Os inspetores da PJ decidiram paralisar várias horas por dia na primeira semana de fevereiro (de 04 a 08) e nos dias 11 e 12 tal como o restante pessoal da PJ.

Assim, as três estruturas sindicais, que representam inspetores, seguranças e pessoal administrativo, decidiram marcar um período de greve das 0:00 horas do dia 04 de fevereiro até à meia-noite do dia 12 em regime de rotatividade.