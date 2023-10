Estradas regionais na Madeira cortadas devido aos fogos

Várias estradas regionais (ER) foram encerradas esta sexta-feira na ilha da Madeira por causa dos incêndios que lavram nos concelhos da Calheta, Porto Moniz e Câmara de Lobos, informou a direção regional de estradas.







HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Num comunicado, a direção informa que foi encerrada ao trânsito a ER 210, entre Prazeres e a Fonte do Bispo, e o troço da ER 105 entre as Portas da Vila Santa do Porto Moniz e o cruzamento com a ER 209 no Paúl da Serra, devido aos fogos.Além dessas encontram-se também encerradas a ER 101, entre a Ponta do Pargo e as Portas da Vila na Santa do Porto Moniz, a ER 101 (VE3), entre a Raposeira e a Ponta do Pargo e a ER 222, entre o entroncamento com a ER 223 (pista de motocross) e o sítio da Lombada dos Marinheiros ("Panoeste").A ER 223 está também fechada entre a rotunda da ER 101 (VE3) e o entroncamento com o Caminho da Lagoa (Paúl do Mar).Um fogo deflagrou na quarta-feira, cerca das 18h, na freguesia dos Prazeres, concelho da Calheta, tendo alastrado durante a noite à freguesia contígua da Fajã da Ovelha e, posteriormente, às freguesias da Ponta do Pargo e das Achadas da Cruz, esta já no concelho do Porto Moniz.O Governo da Madeira declarou na quinta-feira a situação de contingência devido aos incêndios que lavram na região, ativando, assim, o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil, anunciou o Serviço Regional de Proteção Civil (ANEPC).As câmaras municipais da Calheta e do Porto Moniz já ativaram também os seus planos de emergência municipal.Entretanto, um outro incêndio deflagrou na quinta-feira, às 17h, na freguesia da Quinta Grande, no concelho de Câmara de Lobos, que ainda está ativo, mas é considerado o menos grave dos três que assolam a Madeira.Hoje de manhã partiu para a Madeira um contingente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, chefiada pelo comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, Carlos Tavares, integrando 64 Operacionais, dos quais 54 Bombeiros da Força Especial de Proteção Civil, seis elementos da estrutura de Comando da ANEPC e quatro elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica.