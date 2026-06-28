Incêndios: Chamas em Freixo de Espada à Cinta já cedem aos meios

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Mais de 150 operacionais combatem o incêndio que lavra numa zona de mato em Ligares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, que já está a ceder aos meios, disse este domingo o comandante dos bombeiros locais.



Incêndio deflagra em Freixo de Espada à Cinta FRANCISCO PINTO/LUSA_EPA

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos bombeiros de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, Vítor Rentes, disse que o incêndio tem duas frentes ativas, que estão a ser combatidas pelos operacionais com recurso a linhas de água e a uma máquina de restos.

Apesar de as chamas estarem a ceder, o comandante ressalvou que a noite será "de muito trabalho e vigilância".

"Com a retirada dos meios aéreos, temos pela frente uma noite de muito trabalho, porque tudo depende da rotação do vento e por esse motivo temos de estar atentos. O fogo lavra numa zona com dificuldades de acesso. O dispositivo vai manter-se no local ao longo da noite e vamos aguardar pela manhã e pelo calor que poderá trazer", indicou o comandante.

Segundo Vítor Rentes, não há zonas rurais ou habitacionais em perigo.

O alerta para este incêndio foi dado às 13:57.

Segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 21:30 estavam no terreno 156 operacionais, apoiados por 45 veículos e uma máquina de rastos.