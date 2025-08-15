Incêndios: Cerca de 130 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em risco máximo

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste. O vento vai soprar fraco a moderado predominando do quadrante sul, mas por vezes forte nas terras altas.

Cerca de 130 concelhos do interior Norte e Centro do país e seis municípios do Algarve estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Incêndios em Portugal: 130 concelhos em risco máximo, incluindo Bragança, Guarda e Viseu

De acordo com o IPMA, estão sob risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança, Guarda e Viseu e a maioria dos de Vila Real, Castelo Branco e Coimbra.

Também em risco máximo estão dezenas de outros municípios dos distritos Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Santarém, Portalegre e Faro.

Em risco muito elevado estão cerca de 50 municípios nos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.

Sob risco moderado estão cerca de 40 municípios, quase todos no litoral do país, nos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo este último emitido quando as condições meteorológicas, como calor extremo e baixa humidade, aumentam significativamente o perigo de ignição e propagação de incêndios.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural desde 02 de agosto e este ano já arderam 63.247 hectares de espaços florestais, metade dos quais nas últimas três semanas, e deflagraram 5.963 incêndios, sendo a maioria nas regiões do Norte e Centro.

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste. O vento vai soprar fraco a moderado (até 25 km/h) predominando do quadrante sul, mas por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 16º (graus Celsius), em Viana do Castelo, e os 25º (Portalegre) e as máximas entre os 24º (Viana do Castelo) e os 41º (Évora).