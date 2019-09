Um incêndio num apartamento obrigou hoje à retirada de todos os residentes de um prédio de um bairro da cidade de Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.A alerta para um fogo no quarto andar de um edifício no Bairro de Santa Apolónia foi dado às 11:39, adiantou a mesma fonte, admitindo a existência de feridos ligeiros, que não foram quantificados.Às 12h22, as chamas estavam a ser combatidas por 27 operacionais dos três corpos de bombeiros do concelho de Coimbra (Sapadores, Voluntários e Voluntários de Brasfemes).As causas do incêndio ainda não são conhecidas.