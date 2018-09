O incêndio que deflagrou este sábado em Ameixal, no concelho de Loulé, Faro, já se encontra dominado, disse à agência Lusa o Comandante Operacional Distrital de Beja, major Vítor CabritaSegundo o mesmo responsável, o incêndio encontra-se dominado desde cerca das 21h.Também na página da Proteção Civil, o incêndio figura como estando em fase de resolução, permanecendo no terreno 531 operacionais e 184 meios terrestres.Durante a tarde, o incêndio chegou a lavrar em duas frentes ativas, uma de um quilómetro e outra de quilómetro e meio, consumindo apenas área de eucaliptal e de mato, segundo a Proteção Civil.Às 15h15 a página internet da Proteção Civil indicava que as chamas, que lavram desde as 11h23, estavam a ser combatidas por 276 operacionais, 89 viaturas e cinco meios aéreos.Segundo um responsável da ANPC, não houve povoações em risco.