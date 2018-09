Ministério da Educação recuou na proposta de conteúdos que devem ser leccionados no secundário.

A obra de Eça de Queirós Os Maias não vai desaparecer da lista de leitura para o ensino secundário, como o Ministério da Educação (ME) chegou a propor.



De acordo com o jornal Público, que teve acesso a versão definitiva das aprendizagens essenciais para o secundário, homologada por despacho do secretário de Estado da Educação, João Costa,

a medida vai ser aplicadas a partir do próximo ano lectivo.





Estas "aprendizagens essenciais" têm como propósito resolver o problema da "extensão" dos actuais programas e permitir que seja fixado um "conjunto essencial de conteúdos" que todos os alunos devem saber.



Recorde-se que a versão do documento divulgada em Julho omitia as obras de Eça de Queirós que deveriam ser lidas no secundário, referindo apenas que "um livro" deste autor. Segundo noticiava o Público na altura, esta medida fazia parte das novas "aprendizagens essenciais" que iriam substituir as "metas curriculares" implementadas pelo anterior ministro da Educação Nuno Crato.



O ministério também recuou com as obras de Almeida Garrett, Alexandre Herculano ou Camilo Castelo Branco – onde antes era apenas será necessário "escolher um romance".