O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ovar, João Mesquita, não soube precisar o número de funcionários que abandonaram essa unidade fabril quando o incêndio foi detetado, mas afirmou à Lusa que "saíram todos do edifício e estão bem".



As operações estão agora concentradas na manutenção de um perímetro de segurança que mantenha livres de perigo as residências circundantes, sendo que o incêndio "exibe alguma intensidade e envolve muito fumo, dado o tipo de materiais que está a arder", sobretudo papel e celulose, disse.



"Vamos consolidar o perímetro e trabalhar na extinção do fogo", frisou João Mesquita.



Segundo o 'site' da Valmet, a empresa é uma multinacional que se afirmou como "líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de tecnologias, automação e serviços para os setores de celulose, papel e energia".



Com 12.000 colaboradores a nível mundial, tem "220 anos de história", mas foi reformulada em 2013 na sequência "da divisão dos negócios de celulose, papel e energia do Metso Group".

