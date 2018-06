O incêndio na empresa de produtos congelados em São João de Lourosa, Viseu, estava por dominar mais de duas horas depois do alerta.

Mais de duas horas depois do alerta, o incêndio na empresa de produtos congelados em São João de Lourosa, Viseu, estava às 8h30 por dominar e mobilizava 130 operacionais, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



Em declarações à Lusa fonte do CDOS de Viseu disse que o fogo ainda está ativo, não sendo possível fazer quaisquer previsões de resolução.



"No combate estão envolvidos 130 operacionais. Ao mesmo tempo está também a ser feita a proteção de empresas contíguas", indicou a fonte, salientando que não há vítimas a registar.



O alerta para o fogo na empresa de produtos congelados Beiragel situada na zona industrial e junto à Estrada Nacional 231 foi dado às 6h19.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, às 8h30 o fogo estava a ser combatido por 130 operacionais, com o apoio de 41 veículos.