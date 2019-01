As chamas começaram na cobertura de um edifício junto ao Mercado de Campo de Ourique. Até ao momento não há registo de vítimas.

Um incêndio deflagrou ao final da manhã desta sexta-feira em Campo de Ourique, Lisboa.



No local estão os bombeiros com mais de dez operacionais. Não há ainda registo de vítimas.



Prédio localiza-se na Rua de Infantaria 16.



