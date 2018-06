Chamas estão descontroladas e obrigaram à evacuação de diversas habitações nas proximidades.

Um incêndio está a consumir uma fábrica de reciclagem, na freguesia de Caramos, Felgueiras, distrito do Porto, na manhã deste sábado.



O alerta foi dado às 09h54 e, às 10h30, a fábrica, situada na rua de Santa Marta, estava já "toda tomada" pelas chamas.



"Os bombeiros estão a fazer a proteção de habitações e de uma fábrica contíguas", disse a mesma fonte.



No entretanto, as casas que se situam nas proximidades tiveram de ser evacuadas, uma vez que o fogo está descontrolado.



No local encontram-se 32 bombeiros, apoiados por 10 viaturas. Não há registo de feridos.



As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas houve necessidade de criação de um posto de comando por parte da equipa de Bombeiros.