Inação da Força Aérea vai custar nove milhões ao Estado

A Força Aérea Portuguesa publicou, em dezembro de 2021, um concurso no valor de 9,3 milhões de euros para a operação de três helicópteros ligeiros de combate aos fogos de 2023 a 2026. Isto apesar de, em 2018, o Governo de António Costa ter definido que seria a Força Aérea Portuguesa (FAP) a assegurar, por meios próprios, a operação dos voos de combate aos incêndios a partir de 2019, bem como outras operações de socorro e assistência. No entanto, a formação de novos pilotos e mecânicos não avançou nos últimos três anos, o que impediu os militares de assumirem esta responsabilidade e fez com que tivessem de recorrer a privados. Contactada pela SÁBADO na segunda-feira à noite sobre a necessidade de contratar privados, a Força Aérea não deu ainda uma resposta.



A decisão de que a operação de todos os meios aéreos de combate a incêndios deviam passar a ser operados pela Força Aérea Portuguesa, através de meios próprios, em vez de serem operados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), foi tomada em 2018 pelo governo de António Costa, que tinha então Azeredo Lopes como ministro da Defesa. A resolução do Conselho de Ministros datada de 23 de outubro de 2018 definia que ficaria a Força Aérea encarregue de assegurar os procedimentos para "operação, manutenção, a gestão e, quando necessário, a reposição da aeronavegabilidade das aeronaves do Estado" a partir de 1 de janeiro de 2019. Essa mesma resolução previa que "o comando e a gestão centralizados dos meios aéreos no âmbito das missões de Proteção Civil" passasse da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para a Força Aérea Portuguesa (FAP).



Estipulava assim o Governo de António Costa que, a partir de janeiro de 2019, a Força Aérea Portuguesa deveria assegurar a operação da frota de helicópteros ligeiros Ecureuil AS 350 B3 e proceder à sua manutenção, bem como pilotar em missões os Kamov e também as "frotas de aeronaves, tripuladas ou não tripuladas, que futuramente venham a ser adquiridas". Ficava assim a cargo da FAP a operação dos meios aéreos de combate a incêndios e outras missões com estes helicópteros. Mas não foi isso que aconteceu. Três anos e meio depois, a Força Aérea continua a recorrer a serviços externos para cumprir obrigações que já deviam estar sob a alçada dos militares, com o aval do Ministério da Defesa, utilizando privados no âmbito das missões de combate aos incêndios, socorro e assistência aos cidadãos emergência médica e segurança interna.