As ilhas dos grupos Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) e Ocidental (Flores e Corvo) estiveram sob aviso vermelho (o mais grave numa escala de três), devido a precipitação, vento e agitação marítima.

A passagem da tempestade pós-tropical Gabrielle pelos Açores provocou 196 ocorrências no arquipélago e obrigou ao realojamento de 16 pessoas, avançou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

Ondas fortes nos Açores após a tempestade, com realojamento de 16 pessoas
Ondas fortes nos Açores após a tempestade, com realojamento de 16 pessoas ANTÓNIO ARAÚJO/LUSA

“Registou-se a necessidade de realojar 16 pessoas (nas ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa), não havendo, até ao momento, registo de feridos”, informou a Proteção Civil açoriana, em comunicado de imprensa ao final da manhã. O anterior balanço dava conta de oito pessoas desalojadas.

Desde as 00:00, o serviço contabilizou “196 ocorrências, das quais 136 já se encontram resolvidas”.

“A maioria das situações reportadas está relacionada com a queda de árvores, queda de estruturas e danos em coberturas”, explicou.

Estava previsto que o ciclone tropical Gabrielle passasse pelos Açores como furacão de categoria 1, mas transformou-se em tempestade pós-tropical.

O período mais crítico ocorreu entre as 03:00 e as 09:00 locais (mais uma hora em Lisboa), com maior incidência nas ilhas Graciosa, Faial e Terceira.

O Governo Regional declarou situação de alerta e encerrou serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.

Açores: Tempestade provoca 196 ocorrências e obriga a realojar 16 pessoas