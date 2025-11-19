Sábado – Pense por si

Portugal

IGAS abre processo para apurar morte de feto após assistência a grávida em Coimbra

Lusa 12:22
Capa da Sábado Edição 18 a 24 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 18 a 24 de novembro
As mais lidas

O caso ocorreu na Maternidade Daniel de Matos para onde a grávida, de 43 anos, foi encaminhada por se ter sentido mal.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um processo de esclarecimento sobre a assistência dada a uma grávida em fim de gestação, cujo feto morreu na Maternidade Daniel Matos, em Coimbra, anunciou esta quarta-feira a entidade.

IGAS investiga morte de feto na Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra
IGAS investiga morte de feto na Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra LUSA / PAULO NOVAIS

Em informação enviada à Lusa esta quarta-feira, a IGAS adianta que o processo de esclarecimento foi instaurado por despacho do Inspetor-geral de 12 de novembro de 2025 na sequência de notícias divulgadas por órgãos de comunicação social, nos dias 4 e 5 de novembro de 2025.

Segundo a IGAS, o processo de esclarecimento tem como objetivo "avaliar os factos relacionados com a assistência prestada à grávida em final de gestação, e que o feto acabou por falecer, na Unidade Local de Saúde de Coimbra, E.P.E. (Maternidade Daniel de Matos)".

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) também está a analisar a morte de um bebé no final da gravidez, após a família ter acusado o hospital de negligência e falta de assistência médica.

O caso noticiado esta quarta-feira pelo Correio da Manhã ocorreu na Maternidade Daniel de Matos, integrada na Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, para onde a grávida, de 43 anos, foi encaminhada por se ter sentido mal.

Segundo o jornal, a grávida em final de gravidez foi acompanhada na maternidade Bissaya Barreto, onde teve a última consulta na quinta-feira sem lhe ter sido detetado qualquer tipo de problema.

O Correio da Manhã adianta que a família acusa o hospital de negligência e falta de assistência médica e que irá avançar com uma queixa contra a ULS de Coimbra

Contactada na altura pela Lusa, a ERS afirmou que "tomou conhecimento da situação através de notícias difundidas nos órgãos de comunicação social, encontrando-se a analisar a situação no âmbito de um procedimento administrativo em curso".

Também contactada pela Lusa, a ULS de Coimbra relatou que uma grávida com 37 semanas e três dias, após episódio de hemorragia no domicílio, deu entrada no dia 01 de novembro, às 22:29, na urgência da Maternidade Dr. Daniel de Matos.

"Tratava-se de uma grávida seguida na Maternidade Bissaya Barreto (MBB), com vigilância e evolução adequadas", refere a instituição, adiantando que a utente tinha tido uma consulta a 29 de outubro, com avaliação clínica completa, ecografia e cardiotocografia, com todos os parâmetros dentro da normalidade.

Segundo a ULS, quando a grávida chegou à urgência foi decidido o seu internamento, bem como a realização de exames complementares de diagnóstico, indicados neste contexto, tendo a cardiotocografia detetado "ausência de vitalidade fetal, imediatamente confirmada através de ecografia".

Adianta que foi realizada cesariana, por indicação clínica prévia por patologia ginecológica preexistente, e que os "dados ecográficos e de geneticista confirmaram sinais de morte fetal prévia".

"Tal como protocolado nestas situações, foi desencadeado estudo anatomopatológico, do qual se aguardam resultados", acrescenta.

A ULS sublinha que "a grávida foi devidamente esclarecida da situação e oferecido apoio psicológico".

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Carlos Torres
Carlos Torres

Os portugueses que não voltaram

Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.

Menu shortcuts

IGAS abre processo para apurar morte de feto após assistência a grávida em Coimbra