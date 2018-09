As queixas apresentadas junto do Ministério Público contra elementos das forças de segurança subiram para 772 em 2017, apurou a Inspecção-Geral da Administração Interna.

O relatório da autoridade que fiscaliza as forças de segurança referente a 2017 já foi divulgado. O documento indica que as queixas apresentadas junto do Ministério Público contra elementos das forças de segurança subiram para 772 em 2017, o que configura um aumento de 6% face a 2016 e o valor mais elevado desde 2013. A IGAI garante que em 2018, fará uma auditoria às queixas contra membros da PSP e GNR.



35% dos casos referem-se a ofensas à integridade física, considerado pela Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) como "altamente preocupante".



Ao todo, registaram-se 267 queixas por agressões. 177 foram contra agentes da PSP e 83, respeitam a militares da GNR. Quanto a casos de violação dos deveres gerais destas autoridades, verificam-se 157 queixas.



Houve 78 pessoas que se queixaram da violação dos deveres especiais de GNR e PSP e 70 que dizem ser vítimas de abuso de autoridade.



A IGAI aplicou menos três sanções a membros das forças de segurança. Regista-se um total de seis, contra as nove aplicadas em 2016.