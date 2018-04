Idosa fica desalojada após incêndio na casa em Avis

Uma idosa de 86 anos ficou hoje desalojada na sequência de um incêndio na sua habitação.

Uma idosa de 86 anos ficou hoje desalojada na sequência de um incêndio na sua habitação, localizada no centro histórico de Avis, no distrito de Portalegre, revelaram à agência Lusa os bombeiros.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o fogo, cujo alerta foi dado às 18:12, atingiu o segundo andar de um edifício da Rua Doutor Manuel d'Arriaga.



A mesma fonte adiantou que as chamas, que provocaram danos na cobertura do edifício, foram controladas pelos bombeiros às 19:05, acrescentando que a idosa foi temporariamente realojada em casa de familiares.



As operações de socorro mobilizaram bombeiros das corporações de Avis, Ponte de Sor e Fronteira e militares da GNR, num total de 18 operacionais, apoiados por sete veículos.