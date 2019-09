IC2 cortado nos dois sentidos devido a incêndio em Águeda

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira em Macinhata do Vouga, no concelho de Águeda , e está a cortar o IC2 nos dois sentidos entre Albergaria-a-Velha e Sérem de Cima.Também a EN16/2 se encontra cortada por causa deste fogo.Segundo fonte oficial do CDOS de Aveiro, este incêndio tem apenas uma frente ativa.O alerta foi dado às 11h29.Foram mobilizados para o local 97 operacionais, apoiados por 30 viaturas e quatro meio aéreos.Em atualização