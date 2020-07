Hugo Neto pede Conselho Nacional para Rio se explicar

Hugo Neto, o ex-líder da concelhia do Porto que se demitiu depois de uma discordância pública com Rui Rio sobre as listas de deputados, entregou um pedido formal ao presidente do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, para que o órgão máximo do partido entre congressos volte a reunir.

No requerimento a que a SÁBADO teve acesso, Hugo Neto explica a "urgência" de voltar a ter uma reunião do órgão que não reúne desde novembro de 2019 para que Rui Rio e a sua direção possam explicar aos conselheiros alguns pontos que têm causado polémica no partido.

"Não querendo condicioná-lo, excessivamente, no exercício das suas funções de Presidente da Mesa do Congresso, parece-me ser da máxima urgência o agendamento duma reunião deste órgão a cujos trabalhos V. Exa., por inerência, preside", defende Hugo Neto, que toma "a liberdade" de sugerir "a definição duma ordem de trabalhos" que permita discussão de alguns pontos sensíveis.

Um deles é o fim dos debates quinzenais proposto por Rio sem que o tema tenha sido alvo de discussão interna.

" Permitir ao Presidente da Comissão Política Nacional e Líder Parlamentar que explicite a todos os Conselheiros Nacionais as fórmulas de debate interno promovidas no grupo parlamentar a propósito da revisão do Regimento da Assembleia da Républica e qual a razão pela qual não foi dada liberdade de voto aos Deputados do Grupo Parlamentar do PSD na votação relativa aos Debates Quinzenais na Assembleia da República", é dos pontos sugeridos.

Mas há mais: Neto acha que os conselheiros devem ouvir explicações sobre o caso de alegados empregos fictícios no grupo parlamentar do PSD noticiado pela SÁBADO.

"Dar ao Secretário Geral, Dr. José Silvano, a oportunidade de, em sede própria, poder prestar as explicações que considere adequadas para o conjunto de alegadas ilegalidades, amplamente divulgadas na comunicação social, relativas à contratação e remuneração de colaboradores do Partido Social Democrata", é outro dos pontos sugeridos para a ordem de trabalhos, que segundo Hugo Neto, deve ter dar também "ao Sr. Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, oportunidade de, junto dos Conselheiros Nacionais, explicitar a forma como considera estar, efetivamente, a cumprir a estratégia aprovada no Congresso".

De resto, Hugo Neto recorda que há pelo menos uma deliberação do último Congresso que ficou por cumprir.



"Permitir à Comissão Política Nacional que explicite como e quando tenciona dar cumprimento à Moção "Eutanásia: Cuidar e Referendar", que defendia a realização dum referendo nacional à legalização da eutanásia e que foi aprovada no 38º Congresso do nosso partido, por larga maioria dos Congressistas", é por isso outro ponto sugerido para a discussão.

As autárquicas são outro ponto que Hugo Neto quer ver discutido para

"permitir à Comissão Política Nacional que apresente, de forma consubstanciada, um calendário e uma estratégia política para as Eleições Autárquicas de 2021, explicitando nomeadamente, quando, de acordo com o artigo 21º nº 2 i), pretende proceder à homologação das Candidaturas do Partido a Presidentes de Câmara, candidaturas, de acordo com os Estatutos, a serem propostas pelas Comissões Políticas de Secção e a serem aprovadas pelas Comissões Políticas Distritais".





Além disso, Hugo Neto quer que a Comissão Política Nacional "dê conhecimento e submeta ao Conselho Nacional as contas e orçamento do partido, mesmo que, entretanto, estas já tenham sido divulgadas na comunicação social e entregues em estâncias externas".





Contactado pela SÁBADO, Hugo Neto defende que "o debate interno favorece a unidade do partido" e recusa que esta possa ser uma provocação a Rui Rio.





"A convocatória não tem de ser interpretada como contra a direção do partido", diz à SÁBADO.





Hugo Neto saiu da liderança da concelhia do PSD Porto depois de o seu nome ter sido incluído nas listas às últimas legislativas no 14.o lugar, um lugar elegível mas muito abaixo do que era tradição para o nome indicado por aquela estrutura.





Neto, que tinha feito um percurso muito próximo de Rui Rio na autarquia do Porto desde a sua entrada no partido, entrou assim em rutura com o líder, recusando integrar as listas de deputados.