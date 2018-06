O nível de actividade de reabilitação urbana aumentou 46,4% em Abril deste ano, em termos homólogos, e 3,2% face ao mês anterior, segundo o barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), hoje divulgado."Os primeiros quatro meses de 2018 revelam um crescimento expressivo e sustentado na reabilitação urbana", avançou a AICCOPN, com base nos dados obtidos no inquérito mensal aos empresários do sector da construção que actuam neste mercado.Neste âmbito, o crescimento médio deste índice nos primeiros quatro meses deste ano foi de "39,5% em termos homólogos, o que revela um aumento sustentado da actividade no mercado da reabilitação urbana", apurou o barómetro.Relativamente ao mês de Abril, o índice que mede a carteira de encomendas, através da evolução da opinião dos empresários relativamente ao volume de obras em carteira, registou "um acréscimo significativo de 52,4% em termos homólogos e de 7,5% face ao mês anterior".Em relação à produção contratada em meses, ou seja, o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, "fixou-se em oito meses, o que significa uma subida de 16,9% face ao observado no mesmo mês do ano anterior e de 3,4% face ao mês anterior".Fundada em 1892, a AICCOPN é uma associação de âmbito nacional, que representa cerca de 8.000 empresas do sector da construção civil e obras públicas.