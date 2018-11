O director clínico do Centro Hospitalar de São João, no Porto, mostrou-se esta quarta-feira "muito satisfeito" pela aprovação da construção da ala pediátrica por ajuste directo, prevendo que as obras arranquem já em 2019 e estejam concluídas em 2021.

"A nossa expectativa é que, com base na dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas e na possibilidade de simplificação do processo através da autorização do ajuste directo, ainda em 2019 arranquem as obras, o que quererá dizer que num tempo mínimo de construção de dois anos no final de 2021 teremos a ala pediátrica nas suas instalações definitivas", disse hoje José Artur Paiva, numa declaração aos jornalistas, na unidade hospitalar.

Na terça-feira, o parlamento aprovou por unanimidade a proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) que prevê a possibilidade de recurso ao ajuste directo para a construção do Centro Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de São João.