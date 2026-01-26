Hospital Santa Maria investe mais de um milhão em nova unidade de cuidados neonatais

Tem capacidade para 10 incubadoras, reforçando a diferenciação tecnológica e a otimização das condições de trabalho dos profissionais.

O Hospital Santa Maria reforçou a resposta neonatal com a nova Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, aumentando para 28 o número de vagas, das quais 10 de cuidados intensivos, melhorando a resposta aos recém-nascidos mais críticos, foi esta segunda-feira anunciado.



"Com um investimento global superior a um milhão de euros, a nova valência permite não só aumentar a capacidade de resposta para os recém-nascidos mais críticos, mas também humanizar a experiência de internamento das famílias e as condições de trabalho das equipas", refere a Unidade Local de Saúde Santa Maria (ULSSM) em comunicado.

Segundo a instituição, a nova Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN), que entrou em funcionamento na última semana, é "um projeto de vanguarda que permite alargar a capacidade total do Serviço de Neonatologia no Hospital de Santa Maria para 28 vagas, 10 das quais de intensivos".

Denominada UCIN Maria Ofélia Guerreiro, em homenagem "a um nome maior da Neonatologia no Hospital de Santa Maria e figura incontornável na história da Neonatologia em Portugal", a nova unidade foi projetada com uma área de 350 metros quadrados, dotada da "mais alta diferenciação técnica".

A Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais tem capacidade para 10 incubadoras, reforçando a diferenciação tecnológica e a otimização das condições de trabalho dos profissionais, e inclui ainda uma sala de isolamento dedicada, garantindo a máxima segurança em casos de necessidade de controlo de infeção.

"Com a nova Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais no Hospital de Santa Maria aumentamos a nossa resposta e a capacidade para acolher as famílias dos bebés internados, mas significa também um reforço nas condições de trabalho para os profissionais, com uma unidade moderna e com tecnologia avançada", destaca o diretor do Serviço de Neonatologia da ULSSM, André Graça, citado no comunicado.

A ULS salienta que a abertura desta nova unidade permitiu a conversão e reorganização da Unidade de Neonatologia já existente no piso 7 do Hospital de Santa Maria (Lisboa), que passa agora a ser exclusivamente dedicada a Cuidados Intermédios.

"Esta nova unidade não é apenas um avanço em metros quadrados ou máquinas de última geração, é um compromisso com as famílias que confiam em Santa Maria", reforça o presidente da ULS Santa Maria, Carlos das Neves Martins.

Sublinha que é um "projeto estratégico há muito ambicionado", que se insere na renovação integral da área Materno-Infantil da ULSSM, de que são exemplos a construção da Maternidade Luís Mendes da Graça e as obras na Urgência de Ginecologia e Obstetrícia.

"Estamos a oferecer às nossas equipas as melhores ferramentas e às famílias um ambiente mais humanizado num dos momentos mais sensíveis das suas vidas", sublinha Carlos das Neves Martins.

Com a entrada em funcionamento da UCIN, a ULS Santa Maria diz reafirmar "o seu papel como unidade de referência nacional na medicina neonatal, aliando a excelência clínica a um modelo de cuidados centrado no doente e na família".