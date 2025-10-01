Hospital de Loures avança com consultas de obstetrícia realizadas por enfermeiros

Esta solução "permite que os médicos obstetras se dediquem a situações de maior complexidade".

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, iniciou hoje uma nova consulta de acompanhamento para grávidas de baixo risco que é realizada totalmente por enfermeiros especialistas para reduzir os tempos de espera.



Hospital de Loures com consultas de obstetrícia por enfermeiros

As consultas são realizadas integralmente por Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstétrica (EESMO), sem a presença de médicos, e com esta reorganização dos cuidados, a Unidade de Saúde Local (ULS) de Loures-Odivelas quer continuar a "garantir um acompanhamento próximo e seguro às grávidas".

Esta solução "permite que os médicos obstetras se dediquem a situações de maior complexidade, reduzindo tempos de espera num período em que a procura pelos serviços de obstetrícia tem vindo a aumentar", adiantou a ULS Loures-Odivelas em comunicado.

O projeto, de acordo com a enfermeira diretora da ULS, Sandra Cota-Pereira, é "um marco importante para a enfermagem em obstetrícia, que cumpre assim o âmbito da sua competência e assegura o melhor acesso às grávidas".

"Os enfermeiros acompanham a gravidez de baixo risco até ao agendamento do parto, à semelhança do que esta ULS já proporciona também no Espaço Saúde da Mulher e da Criança, nos cuidados de saúde primários", adianta a enfermeira citada no comunicado.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, referiu em 23 de setembro no parlamento que o Governo estava aberto a avaliar uma proposta da Ordem dos Enfermeiros que visava precisamente "garantir a vigilância das grávidas de baixo risco pelos enfermeiros especialistas em cuidados de saúde materna e obstetrícia para as mulheres sem médico de família".

A ministra afirmou, durante uma audição da Comissão de Saúde, que "as grávidas não podem estar sem vigilância" e que "os enfermeiros especialistas têm uma importância fundamental na saúde materna e obstétrica e isso já é uma realidade em muitos países".

Ana Paula Martins defendeu, na ocasião, que não existia nenhuma razão "para que não seja também o modelo em Portugal".

Contudo, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) pediu, um dia após as declarações da ministra da Saúde, para que a proposta fosse revista e que uma eventual concretização desta abordagem "não constitui uma verdadeira solução".

A associação, em comunicado, argumentava que a excelência dos cuidados durante a gravidez só pode ser alcançada através de um trabalho multidisciplinar e integrado, onde cada profissional contribui com as suas competências específicas.

"Médicos não substituem enfermeiros e enfermeiros não substituem médicos. Cada profissão tem o seu valor único e insubstituível", considera a associação, acrescentando: "O desafio que se coloca é encontrar formas de potenciar essa complementaridade em benefício da saúde de todas as mulheres e crianças portuguesas".

Com o começo destas novas consultas conduzidas integralmente por enfermeiros especialistas, a ULS Loures-Odivelas conta reforçar "o compromisso de colocar os recursos certos ao serviço das pessoas certas, no momento certo, garantindo qualidade, segurança e acessibilidade no acompanhamento da gravidez".

A ULS salientou também o trabalho destes enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, que são "reconhecidos pela sua elevada qualificação científica e técnica, resultante de uma formação especializada com exigência europeia", reforçando que estes profissionais "têm vindo a afirmar-se como referência na assistência à mulher, ao recém-nascido e à família".