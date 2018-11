As parcerias-público-privadas (PPP) serão melhores a tratar AVC? A plataforma do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS) considera que sim, atribuindo a nota máxima de "excelência clínica" às unidades de Cascais, Vila Franca de Xira e Braga. Mas alguns hospitais públicos contestam a metodologia – e há até quem saia. Três de maior dimensão deixaram de aderir à avaliação voluntária: Santa Maria (Lisboa), Universitário de Coimbra e São João (Porto), apurou aDe um lado, chovem as críticas: sobrecarga de trabalho para os médicos, parâmetros que não reflectem a totalidade dos tratamentos, etc. Do outro, as PPP respondem que tratam a maioria dos casos e que a classificação permite a melhoria contínua dos cuidados de saúde e a transparência. Quem tem razão?O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, propõe que o próprio SINAS seja avaliado através de uma auditoria. A Entidade Reguladora da Saúde (ERS), que desenvolve o programa de avaliação, não exclui eventuais reajustamentos porque o sistema é dinâmico.

Leia o artigo completo na edição n.º 761 da SÁBADO, nas bancas a partir de 29 de Novembro de 2018.