Um homem de 71 anos foi detido em Barroselas, no concelho de Viana do Castelo, pelo crime de violência doméstica , tendo-lhe sido apreendidas armas proibidas e 495 munições, informou esta quinta-feira a GNR.Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adianta que a detenção ocorreu na quarta-feira, no âmbito de uma investigação de um crime de violência doméstica.Na nota, aquela força policial explica que os militares deram "cumprimento a um mandado de busca e apreensão à residência do suspeito", tendo apreendido uma caçadeira, um revólver, três facas de abertura automática, dois sabres, um bastão, uma soqueira e 495 munições de diversos calibres.O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal de Viana do Castelo.