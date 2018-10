Um antigo enfermeiro na Guerra do Ultramar foi condenado a 16 meses de prisão efectiva por ter esventrado a sua cadela grávida. A sentença do Tribunal de Setúbal pelos quatro crimes de maus tratos agravados a animais é a primeira aplicada por crimes exclusivamente praticados contra animais de companhia desde que entrou em vigor, no ano de 2014, a lei que penaliza os maus tratos a animais de companhia.

De acordo com o tribunal, Hélder Pasadinhas fez uma intervenção cirúrgica, "a sangue frio" numa das suas cadelas, que estava em trabalho de parto, para retirar os fetos. A cadela e três dos nados vivos viriam a morrer devido à actuação do homem com mais de 60 anos.

Como relata o jornal Público, a incisão feita na cadela foi considerada "grosseira e irregular", com o homem a não retirar dois dos fetos e a suturar o corte apenas na parede abdominal e não no útero. As outras quatro crias foram colocadas num saco de plástico e metidos no lixo, onde acabaram por morrer de fome e frio. A cadela, Pantufa, foi deixada ao abandono após a operação, sem qualquer tipo de assistência médica, e morreu dois dias depois.