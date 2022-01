Hackers que atacaram Impresa afirmam ter roubado dados do site do Parlamento

O grupo de piratas informáticos Lapsus anunciou ter entrado no site do Parlamento e obtido dados sensíveis relacionados "com informações pessoais de políticos e de partidos políticos".

Os hackers do Lapsu$ Group anunciaram ter roubado informações do site do Parlamento nacional este domingo, avançou o jornal Expresso. A Polícia Judiciária já está a investigar o alegado ataque.



Os hackers - os mesmos que atacaram o Grupo Impensa - afirmam ter invadido e roubado informações "sensíveis" do site do Parlamento português. "Hoje hackeámos o site do Parlamento e tivemos acesso a aplicações da Microsoft e a uma grande quantidade de bases de dados que contém informação sensível do Governo relacionada com informações pessoais de políticos e de partidos políticos, muitos documentos, emails, passwords…", escreveram, acrescentando ainda que o domínio usa "sistemas tecnológicos antigos, sem manutenção".



A SÁBADO sabe que a Polícia Judiciária já está a averiguar, mas a organização não comenta a investigação em curso, apesar de dizer que ainda falta apurar se realmente houve uma intromissão na base de dados do Parlamento.