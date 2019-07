A reunião demorou uma hora e meia e, nas primeiras declarações à imprensa, o ministro da Agricultura afirmou que "ficou decidido constituir um grupo de trabalho com os ministérios" para um "projeto agro-florestal a médio longo prazo". "Temos de ter uma paisagem mais adequada às circunstâncias atuais e aos desafios das alterações climáticas", afirmou



Relacionado Avião de combate a incêndios amarou em barragem no Algarve SÁBADO um dia antes da reunião, Vasco Estrela frisou a importância de sensibilizar o Governo para "a necessidade de fazer uma intervenção profunda na floresta". O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, o secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, e a secretaria de Estado adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, viajaram esta sexta-feira à Câmara Municipal de Mação para uma reunião com os autarcas de Mação, Vila de Rei e Sertã.A reunião demorou uma hora e meia e, nas primeiras declarações à imprensa, o ministro da Agricultura afirmou que "ficou decidido constituir um grupo de trabalho com os ministérios" para um "projeto agro-florestal a médio longo prazo". "Temos de ter uma paisagem mais adequada às circunstâncias atuais e aos desafios das alterações climáticas", afirmouum dia antes da reunião, Vasco Estrela frisou a importância de sensibilizar o Governo para "a necessidade de fazer uma intervenção profunda na floresta".



"Ano após ano, apesar do esforço de todos, os incêndios voltam com mais força. A floresta no interior do país está perfeitamente desordenada e as pessoas abandonam os territórios. Algo tem que ser feito", explica.



Um dos desejos de Vasco Estrela é que possa ser implementado o projeto apresentado por Mação em 2005 para "a criação de zonas piloto para 1200 hectares de floresta sustentável". "Há mais de 10 anos colocamos essa questão a dois governos de Sócrates, ao de Passos Coelho e agora ao de Costa, mas nunca chegou a ser concretizado. Queremos uma floresta com mais diversidade de espécies, impulsionado pela humanização dos territórios, com árvores de fruto e rebanhos de gado, por exemplo", acrescenta. "Não custa nada tentar", conclui.



No mesmo dia lembre-se que o Presidente da República visitar os locais afetados pelos fogos que deflagraram no sábado nos distritos de Santarém e Castelo Branco, para "compreender o que se passou" e ouvir "todos os que estiveram empenhados" no combate.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que vai "preparado para ver o que se passou, para ouvir", para "compreender o que se passou" e o que "terão a dizer todos os que estiveram empenhados nesse combate conjunto".