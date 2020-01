Governo suspende negociações para a indemnização de famílias de comandos

O Governo ordenou, no último trimestre do ano passado, a suspensão das negociações com as famílias das vítimas dos recrutas que morreram durante a "prova-zero" do 127º Curso de Comandos, em 2016.

De acordo com o Jornal de Notícias, a intenção do Estado é, agora, esperar pelo final do julgamento que começou há mais de um ano e não tem data para terminar. Ao jornal, o Ministério da Justiça aponta que, no caso de existir um acordo irá ponderar se "a transação deve ou não ser autorizada", "à luz do interesse público".