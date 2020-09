O Governo vai alargar a regularização de todos os imigrantes que tinham processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) até 18 de março deste ano, com os mesmos a manterem acesso a direitos sociais até ser tomada uma decisão final sobre as suas autorizações de residência.De acordo com o Público , a medida que abrangeu 130 mil pessoas poderá prolongar-se até 2021, com várias pessoas com marcações apenas para finais de junho do próximo ano. O jornal refere ainda que, desde janeiro e até 28 de agosto, o SEF regularizou menos 14.265 imigrantes que no período homólogo do ano passado, o que representa uma descida de 16%.A mesma não significa, no entanto, uma quebra no crescimento da comunidade estrangeira em Portugal, mas sim o encerramento dos serviços durante o estado de emergência devido à pandemia da Covid-19.