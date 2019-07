Esta iniciativa com António Costa, organizada pela Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, está prevista para as 21:00 no auditório do Pavilhão Multiusos de Odivelas.



Neste mesmo dia, em relação aos ministros, Mário Centeno estará em São João da Madeira (Aveiro), Ana Paula Vitorino em Portimão (Faro), João Cravinho em Beja, Tiago Brandão Rodrigues em Macedo de Cavaleiros (Bragança), Marta Temido em Coimbra, Capoulas Santos em Évora, Marina Vieira da Silva em Leiria, Nelson de Souza em Portalegre, e Eduardo Cabrita em Santarém.



Ainda no que respeita à participação de ministros, José António Vieira da Silva participará numa sessão em Setúbal, Augusto Santos Silva em Caminha (Viana do Castelo), faltando ainda definir quem estará presente na sessão promovida pela Federação do Porto do PS.



Quanto a secretários de Estado, Duarte Cordeiro encontrar-se-á com militantes e simpatizantes socialistas de Braga, Alexandra Leitão estará em Castelo Branco, Maria do Céu Albuquerque em Torres Vedras (Oeste), Ana Mendes Godinho em Vila Nova de Foz Coa (Guarda), João Galamba em Pedras Salgadas (Vila Real) e José Artur Neves em São Pedro do Sul (Viseu).

O secretário-geral do PS, António Costa, e membros do Governo vão participar em plenários com militantes socialistas, na sexta-feira, em todos os distritos do país, para debaterem o estado da nação.Nesta iniciativa, intitulada "4 anos - Cumprimos", que se realiza dois dias depois do debate sobre o estado da nação no parlamento - e que estará aberta também à participação de simpatizantes socialistas -, António Costa estará numa sessão em Odivelas.