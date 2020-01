Governo estima terminar o ano com défice zero no SNS

O Governo estima que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) termine este ano de 2020 com um défice zero. Segundo noticia o Público, a previsão está na nota explicativa do Orçamento do Estado para a saúde que é debatido segunda-feira.





Em 2019, a estimativa inicial era que o ano acabasse com um défice de 90 milhões. No entanto, terminou com 447,2 milhões de euros.