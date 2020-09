A ministra da Saúde referiu que o Governo se está a preparar para a pior semana de casos de covid-19 na segunda semana de outubro, como prevê um estudo norte-americano.Durante a conferência de imprensa desta sexta-feira, no âmbito do boletim epidemiológico de covid-19, Marta Temido refeiru que ainda não tinha lido o relatório norte-americano que prevê que o pior período de covid-19 no país será em outubro, mas que o Governo já o tinha analisado e que se estava a preparar para o cenário previsto no mesmo. O estudo publicado na Scientific Reports estima que o pico da segunda vaga se situe entre os dias 5 e 11 de outubro."Portugal já passou uma vez por um período máximo", lembrou a ministra, explicando que Portugal está a preparar-se para enfrentar um novo máximo nesta segunda vaga.Graça Freitas explicou esta sexta-feira que a DGS ainda não tem dados sobre o número de casos de covid-19 que tiveram origem no regresso às aulas.A diretora-geral de Saúde esclareceu que "quando apenas acontece um caso, esse caso pode não vir detetado na grelha de surtos da DGS porque ser individual" e ainda que há registos de casos em que não tiveram de ser tomadas medidas muito rígidas, mas sim fechar "apenas uma sala ou parte de uma sala", mas não houve ainda necessidade de fechar escolas inteiras."Estamos a colher a informação, estamos a afinar, no entanto mantemo-nos em contacto e o início do ano letivo está a ser bastante pacífico, quer em número de casos quer em surtos", tranquilizou a diretora-geral.No total já 4.915 profissionais de saúde foram infetados desde o início da pandemia, indicou esta quinta-feira a diretora-geral da Saúde. O grupo mais afetado é dos enfermeiros, com 1.418 infetados.A diretora-geral de Saúde referiu que a DGS não recebeu qualquer pedido de um parecer para analisar a possibilidade de adeptos poderem assistir ao jogo através da tribuna presidencial. "Na retoma da Liga NOS, noutro contexto epidemiológico, foi pedido parecer no sentido de haver convidados na entrega do troféu. Esse parecer foi favorável, com uma série de condições. Relativamente à situação do Vitória de Guimarães, foi a autoridade de saúde local que determinou essa decisão", referiu Graça Freitas, acrescentando depois que relativamente ao clube da Luz, "não foi dada entrada de algum pedido de parecer".A ministra da Saúde referiu que desde que ficou ativa, já foram reportados 76 casos positivos pela aplicação StayAway Covid, apelando de novo a que mais pessoas a instalem no seu telemóvel.Relativamente ao valor de transmissão, a ministra referiu que o valor do R(t) estava atualmente no 1,09, ou seja, voltou a baixar, mas continua a ser mais elevado do que anteriormente. Nos últimos sete dias, registaram-se em Portugal uma média de 47,4 novos casos por 100 mil habitantes, detalhou a ministra.Já sobre os testes, a ministra da Saúde refere que em setembro, foram realizados uma média de 18.238 testes por dia, tendo o dia 16 de setembro aquele em que foram realizados mais testes desde o início da pandemia, em Portugal: 23.453 testes de despiste. Dos testes realizados, cerca de 48% são feitos em laboratórios públicos, 41% em laboratórios privados e 11% nas universidades.Relativamente aos testes rápidos, Raquel Guiomar, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, referiu que a verdade é que os "testes rápidos permitem obter resultado de forma rápida, com baixa complexidade e permitem fazer diagnóstico perto de caso suspeito" e que muitos países europeus já os estão a fazer, mas que ainda não há acordo entre os especialistas portugueses para os começar a aplicar.Estes testes devem ser usados em casos sintomáticos cujos sintomas tenham começado há menos de sete dias, acrescentou a especialista do INSA.