Governo está a fazer "reforma do sistema migratório" e ilegais têm de "regressar ao seu país", diz Montenegro

"O nosso objetivo é claro: não há dignidade sem regras e acolhimento sem responsabilidade, este Governo está a resolver o caos imigratório em que deixaram pais", disse o primeiro-ministro no arranque do debate do OE2026.

O primeiro-ministro defendeu esta segunda-feira que o Governo está a fazer uma "verdadeira reforma do sistema migratório" e reiterou que os "imigrantes ilegais devem regressar ao seu país".



Montenegro defende reforma do sistema migratório no debate do OE2026 MIGUEL A. LOPES/LUSA

Luís Montenegro falava na abertura do debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), que decorre entre hoje e terça-feira na Assembleia da República.

Montenegro deixou uma pergunta aos deputados, a que respondeu: "E os ilegais, como é que vai ser? Os imigrantes ilegais devem regressar ao seu país de origem", disse, acrescentando que o executivo continuará a garantir o fluxo de entrada de imigrantes "adequados às reais necessidade do País".

O primeiro-ministro incluiu o tema da imigração na sua intervenção inicial no debate, a par de outros como a saúde, habitação ou segurança.