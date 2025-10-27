Sábado – Pense por si

Governo está a fazer "reforma do sistema migratório" e ilegais têm de "regressar ao seu país", diz Montenegro

Lusa 15:35
"O nosso objetivo é claro: não há dignidade sem regras e acolhimento sem responsabilidade, este Governo está a resolver o caos imigratório em que deixaram pais", disse o primeiro-ministro no arranque do debate do OE2026.

O primeiro-ministro defendeu esta segunda-feira que o Governo está a fazer uma "verdadeira reforma do sistema migratório" e reiterou que os "imigrantes ilegais devem regressar ao seu país".

Montenegro defende reforma do sistema migratório no debate do OE2026
Montenegro defende reforma do sistema migratório no debate do OE2026 MIGUEL A. LOPES/LUSA

Luís Montenegro falava na abertura do debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), que decorre entre hoje e terça-feira na Assembleia da República.

"O nosso objetivo é claro: não há dignidade sem regras e acolhimento sem responsabilidade, este Governo está a resolver o caos imigratório em que deixaram o País", disse.

Montenegro deixou uma pergunta aos deputados, a que respondeu: "E os ilegais, como é que vai ser? Os imigrantes ilegais devem regressar ao seu país de origem", disse, acrescentando que o executivo continuará a garantir o fluxo de entrada de imigrantes "adequados às reais necessidade do País".

O primeiro-ministro incluiu o tema da imigração na sua intervenção inicial no debate, a par de outros como a saúde, habitação ou segurança.

