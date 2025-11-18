Sábado – Pense por si

Portugal

Governo deixa cair travão à recusa dos pais a trabalho à noite e fim de semana

Jornal de Negócios 07:52
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

No âmbito do novo pacote laboral.

A nova proposta entregue pelo Governo à UGT na semana passada mantém a maior parte das propostas sobre despedimentos, o banco de horas por negociação individual ou o limite de dois anos associado à redução de horário por amamentação. Numa tentativa de agradar tanto às associações patronais como aos sindicatos, que mantêm a greve geral, o documento deixa também cair o travão proposto em julho que dificultava a recusa de trabalho à noite ou ao fim de semana, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Ainda assim, há situações em que tanto os pedidos de horário flexível como os de jornada contínua – agora introduzida no privado para encurtar o horário – podem acabar por ser recusados.

Há situações em que tanto os pedidos de horário flexível como os de jornada contínua podem acabar por ser recusados
Há situações em que tanto os pedidos de horário flexível como os de jornada contínua podem acabar por ser recusados Lusa

Leia mais no .

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Trabalho Greve Sindicatos Superior Tribunal de Justiça Supremo Tribunal de Justiça de Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Paulo Lona
Paulo Lona

A fragilidade do que é essencial: proteger a justiça

A recente manifestação dos juízes e procuradores italianos, que envergaram as suas becas e empunharam cópias da Constituição nas portas dos tribunais, é um sinal inequívoco de que mesmo sistemas jurídicos amadurecidos podem ser alvo de ameaças sérias à sua integridade.

Gonçalo Capitão
Gonçalo Capitão

Jolly Jumper

Apoiando Marques Mendes, recuso-me a “relinchar” alegremente campanha fora, como parece tomar por certo o nosso indómito candidato naquele tom castrense ao estilo “é assim como eu digo e porque sou eu a dizer, ou não é de forma alguma!”.

Menu shortcuts

Governo deixa cair travão à recusa dos pais a trabalho à noite e fim de semana