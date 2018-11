O material, avaliado em 13,7 milhões de euros, permanece em Nelas desde o fecho das minhas de Urgeiriça, em 1999. A Empresa de Desenvolvimento Mineiros, responsável pelos barris, está a avaliar a venda.

Quase 200 toneladas de concentrado de urânio encontram-se armazenadas em Nelas desde a ordem do Governo para o fecho das minhas de Urgeiriça, em 1999. De acordo com o jornal Público, a responsável pelo material, a Empresa de Desenvolvimento Mineiros, pretende vender os barris – que, na sua última apreciação, estavam avaliados em 13,7 milhões de euros. Antigos trabalhadores da mina querem que o dinheiro da venda seja aplicado na região.

"Não faz sentido estarmos a lutar para descontaminar estes territórios e continuar com um monte de barris com urânio em armazém", afirmou António Minhoto, da Associação dos Antigos Trabalhadores das Minas da Urgeiriça (ATMU), ao jornal. O antigo mineiro refere que não se trata do perigo que a radiação representa para a população, mas sim de um "virar a página" para Urgeiriça.

O urânio concentrado que restou do fecho das minas da região, em 1999, encontra-se numa instalação da Empresa de Desenvolvimento Mineiro em Nelas, sem qualquer vigilância ou sinalização. A sua transformação em urânio enriquecido requer a utilização de reactores, de maneira a que deles possa-se produzir energia ou armas nucleares.

O actual responsável pelos recursos geológicos, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética, considera que a Empresa de Desenvolvimentos Mineiros está a avaliar as condições de mercado para a venda do material. Ao Público, fonte oficial do gabinete de João Pedro Matos Fernandes recorda que o urânio concentrado é um produto com "especificidades" , "sujeito a regras e controlos formais de comercialização, e que não é objecto de ‘cotações’ internacionais como outras commodities que possam servir de referencial". O Ministério do Ambiente refere ainda que, na última vez que o material foi avaliado pelo Revisor Oficial de Contas da EDM, a 27 de Dezembro de 2012, os activos atingiram os 13,7 milhões de euros.

O Governo considera que o material não representa um "risco para a saúde pública" e, de acordo com a Comunidade Europeia de Energia Atómica (Euroatom) e a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) - que realizam as inspecções ao local -, o urânio encontra-se "armazenado em adequadas condições de segurança, preservação e acondicionamento.