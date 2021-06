Gouveia e Melo lamenta "desobediência" ao plano de vacinação no Centro do Cerco

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo classificou como uma "desobediência" ao plano de vacinação sobre o caso de vacinação indevida no Porto. O vice-almirante diz que este é o primeiro caso "desta dimensão" que tem conhecimento e considera tratar-se de "desobediência" ao plano, dizendo que a vigilância foi sempre apertada



"Consagra uma desobediência clara ao plano de vacinação", disse em declarações aos jornalistas o vice-almirante, após visita oficial a Porto Santo. "Eu não posso demitir as pessoas, pedi à estrutura para tirar as consequências. Tem de haver disciplina e num plano desta desta complexidade e desta urgência isto vai ter de acontecer de uma forma ou outra", assegura Henrique Gouveia e Melo.



O grupo que gere as vacinas em Portugal enviou à Polícia Judiciária informação sobre suspeitas da vacinação indevida no Porto que inclui jovens a partir dos 18 anos e que não se enquadravam em grupos de risco. Neste momento os agendamentos só estão abertos para maiores de 35, sendo que a vacinação a partir dos 18 só deverá abrir a 4 de julho.